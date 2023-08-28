Владелица Wildberries Бакальчук признана самой богатой женщиной в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Forbes: самой богатой женщиной в РФ в 2023 году стала Татьяна Бакальчук

Владелица Wildberries Бакальчук признана самой богатой женщиной в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава маркетплейса уже во второй раз занимает лидирующую строчку.

Рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes возглавила владелец маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в семь миллиардов долларов. Всего журнал опубликовал список из 20 самых богатых россиянок.

Бокальчук возглавила список уже во второй раз. Следом за ней в актуальном рейтинге расположилась Татьяна Литвиненко с большим отрывом. Ее состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. В мае прошлого года от мужа ей перешло более 20% акций «Фосагро». С состоянием в 2,5 миллиарда долларов за ней расположилась Варвара Скоч — дочка партнера предпринимателя Алишера Усманова Андрея Скотча.

Отстает от них жена Алексея Мордашова — Марина. Ее капитал оценили в 1,85 миллиарда долларов. Сейчас женщина владеет 52% акций Nordgold. Замкнула пятерку богатейших представительниц прекрасного пола в РФ Лидия Михайлова, в чьем ведении находится порядка 80% акций группы «Черкизово». Ее состояние в этом году составило 1,55 миллиарда.

Ранее 5-tv.ru писал, что на канал Елены Блиновской поставили плашку о мошенничестве.

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