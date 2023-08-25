Клеймо позора: на канал Блиновской поставили плашку о мошенничестве
Telegram поставил плашку о мошенничестве на канал блогера Блиновской
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Злоумышленники взломали звезду в очередной раз.
Пока «королева марафонов» Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег — к тому же, без права выходить в интернет — злоумышленники взломали ее Telegram-канал и разводят людей на деньги от имени блогера.
«Администраторы» выкладывают посты, в которых пытаются заверить подписчиков, что их пишет сама Блиновская. Якобы, несмотря на то, что она сидит под домашним арестом, звезда не «перестала помогать людям».
Канал уже получил официальную отметку «Scam», которая означает, что он — мошеннический. Но «Блиновская» призывает не доверять этому.
«Королева марафонов» задолжала государству немаленькую сумму. По предварительным данным, Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.
Знаменитость, по версии следствия, «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину докажут, ее могут посадить на десять лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокаты Блиновской обжаловали решения суда о наложении ареста на ее имущество и счета.
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