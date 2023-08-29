Действующий лидер киевского режима Владимир Зеленский не намерен сдавать свои позиции.

Президентские выборы на Украине могут состояться в 2024 году, несмотря на военное положение. Главной целью этого события станет попытка поддержать стремительно падающий рейтинг действующего лидера страны Владимира Зеленского. Такое заявление опубликовали авторы издания El Pais, ссылаясь на информацию от осведомленных источников.

Прежде глава киевского режима публично сообщил, что согласно государственному законодательству проводить выборы в период вооруженного конфликта нельзя. Они должны происходить исключительно в мирное время. Но способ организовать выборы все же существует. Для этого парламенту необходимо внести изменения в нормативный акт. И если, как подчеркнул Зеленский, наблюдатели захотят «лезть в окопы», а западные партнеры все оплатят, голосование состоится. И добавил — за власть он не держится и приветствует возможность услышать мнение народа.

Авторы материала El Pais отмечают, что сторонники Зеленского настроены осуществить вышеизложенный план. Тогда выбирать президента украинцы будут весной 2024 года (традиционно они проходят в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока. — Прим. ред.). Информатор, близкий к МИД Украины, заметил, что решение связано со стремлением «легитимизировать Зеленского и его новое правительство» перед завершением конфликта.

В статье также сказано, что переговоры Киева и Москвы возможны, но для этого украинский лидер должен обладать «политическим весом». И в данный момент в стране нет более популярного человека, чем Владимир Зеленский. А его злосчастный рейтинг падает и может в конце концов сильно пострадать из-за проблемы коррупции. Для этого и нужно сохранить уровень народной поддержки президента через голосование.

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