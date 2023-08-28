«Исчезнет в один день»: Зеленскому предрекли бегство в Литву или на Кипр

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский убежит в Вильнюс или на Кипр

«Исчезнет в один день»: Зеленскому предрекли бегство в Литву или на Кипр

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen

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После неизбежного поражения украинской армии глава киевского режима сбежит, прихватив украденные миллионы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается сбежать после разгрома украинской армии. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл», — заявил он.

Макгрегор считает, что США совершили большую ошибку, убедив Украину отправить войска в наступление. Украинские силы с самого начала не имели шансов пройти минные поля и пробить российскую оборону, уверен эксперт.

Магрегор также назвал отвратительным то, что на Западе сравнивали с Черчиллем человека, «который раньше играл на рояле разными частями тела», имея в виду Зеленского.

Схожее поведение украинского президента ранее предрек бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. В интервью Youtube-каналу Judging Freedom он заявил, что после неизбежного поражения украинской армии Зеленский попытается сбежать из страны и укрыться на вилле на Кипре, «бросив украинцев на произвол судьбы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дуглас Макгрегор предположил возможность вторжения на территорию Украины не только Польши, но и Литвы.

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