Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук устроила гендер-пати с воздушным шаром: «Ждем встречи»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19 0

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» ожидают появления второго ребенка.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук устроила гендер-пати с воздушным шаром: «Ждем встречи»

Фото: Instagram* / pinchuk_official

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Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян узнали пол их второго ребенка. Пара уже воспитывает двухлетнего сына Давида, скоро, предположительно, в декабре, на свет должен появиться еще один малыш. Гендер-пати звезды устроили поистине впечатляющую. В соцсетях счастливая мама опубликовала видеозапись этого запоминающегося события.

Супруги и компания их близких друзей и родственников собрались в поле, посреди которого к подъему в воздух готовился огромный воздушный шар. Взлетая, он тянул за собой полотно, на котором был написан пол ребенка. Мальчик! В конце представления вспыхнули дымовые фейерверки голубого цвета. Родители кричали от восторга, обнимали маленького сына и друг друга.

«He зря говорят, что есть какое-то предчувствие, и, как видите, оно нас не подвело. Не хочется писать большой текст, просто скажем, что мы очень-очень счастливы и с нетерпением ждем встречи», — подписала ролик 28-летняя Пинчук.

Пинчук и Чобанян сыграли свадьбу два года назад в Москве, к тому моменту невеста была уже беременна Давидом. Познакомились супруги на поляне «Дома-2», нашли свою любовь и с тех пор демонстрируют абсолютную идиллию, часто признаются в нежных чувствах друг к другу. О второй беременности Пинчук публично рассказала в апреле.

Звезда реалити-шоу узнала о своем положении, когда гостила с мужем в Ереване. Очень хотела устроить любимому сюрприз, поделиться радостью каким-нибудь необычным способом. Но в Армении у нее не было друзей, да и времени на организацию не нашлось. Поэтому она сообщила важную новость избраннику только через два дня в столичном аэропорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег Пинчук и Чобанян потратили на гендер-пати.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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