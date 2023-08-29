Михаил Турецкий об отмене русской культуры: «Это за гранью добра и зла»

Руководитель «Хора Турецкого» рассказал, как из-за русофобии коллектив стал частым гостем в Латинской Америке. Но и там на концерты некоторые люди приходят с украинскими флагами.

Народный артист РФ Михаил Турецкий не смирился с растущей в Европе русофобией. Пока на Западе отменяют российскую культуру, он везет свой «Хор Турецкого» в Латинскую Америку. Однако и на другом континенте концерты порой начинаются с акций протеста — выступлениям пытаются помешать группы людей с украинскими флагами. При этом, отмечает лидер коллектива, зачастую это нанятые «протестующие», не имеющие ничего против Москвы и ее музыки. И все же отношение к РФ удручает артиста.

«Это за гранью добра и зла. Идет вразрез со здравым смыслом. При чем тут Пушкин, Толстой или Чайковский, уникальная многовековая культура, которая подкрепляет духом своим весь мир?» — рассуждает Турецкий в интервью «Известиям».

Исполнитель сомневается, что «коллективный Запад» однажды сумеет выдавить русскую культуру и погрузить в забвение. Хотя бы потому что это уже давно не русский дух, а интернациональный. Россия и ее гении так или иначе оставили след в жизни многих государств, и это невозможно отрицать.

Сейчас вместе со своим хором Турецкий путешествует по странам, в которых мало знают о российском искусстве — Никарагуа, Коста-Рика, Перу, Куба, Бразилия и другие. Поначалу местные жители не понимают, что происходит на сцене, а потом подпевают, не зная даже языка. В Уругвае донести творчество до масс помогла русская диаспора, а в дружелюбной Мексике сразу прониклись музыкой и осыпали аплодисментами. Хотя еще в прошлом году концерт был сорван.

«Нам не дали выступить в Гвадалахаре на площади. И причем не было отказа. Потому что официальный документ об отказе от правительственных структур — это русофобия. А большое сопротивление украинцев давит на психику местному муниципалитету и правительству Мексики», — объяснил Турецкий.

Как рассказал музыкант, сорвать шоу его хора сложно — уже появился навык выбирать безопасные площадки и предусматривать ЧП. Кроме того, в самих артистах нет духа вражды, и это тое помогает. В 2022-м в Сан-Паулу руководитель коллектива не стал устраивать скандал из-за парня с украинским флагом, вставшим перед зрителями. Вместо выяснения отношений Турецкий вывел его на сцену, сказал, что любит украинцев, а потом запел с коллегами «Подмосковные вечера». И парень подпевал.

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