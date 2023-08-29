Госдеп призвал Москву защитить американских дипломатов, вызванных на допрос

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Трое мужчин из посольства США в Москве на протяжении года собирали секретные данные о российском государстве.

Госдеп призвал Москву защитить американских дипломатов, вызванных на допрос

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Государственный департамент США призвал российское правительство уважительно относиться к дипломатам, вызванным на допрос по делу передачи секретной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россия обязана в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все требуемые меры для того, чтобы не допускать каких-либо посягательств на их личность, свободу или честь, и мы ждем от нее соблюдения этих обязательств», — говорится в заявлении.

Речь идет о бывшем сотруднике генконсульства США в РФ Роберте Шонове, а также его бывших коллегах — Джеффри Силлине и Дэвиде Бернстайне. Сотрудники ФСБ задержали Шонова по подозрению в сборе секретных данных для американского правительства.

Выяснилось, что гражданин РФ работал на Силлина и Бернстайна, которые пообещали ему материальное вознаграждение за передачу информации о ходе спецоперации и мобилизации в России. Так они работали на протяжении года.

В Госдепе США заявили, что обвинения в адрес Шонова «абсолютно беспочвенны». Американцы утверждают, что он работал в компании по контракту в строгом соответствии с законами и правилами российского государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных об СВО.

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