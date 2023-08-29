Водителю такси оторвало ногу в массовом ДТП в центре Москвы

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Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Два человека серьезно пострадали в массовой аварии на востоке Москвы, один остался инвалидом — он лишился ноги.

Сначала такси слегка ударило иномарку. Водители решили не вызывать ГИБДД и оформить европротокол. Во время заполнения бумаг их протаранило еще одно такси. Мужчины оказались зажаты между автомобилями. Скорую и полицию вызвала супруга одного из пострадавших — она сидела в машине в момент ДТП.

«Я слышу крик. Этой мой муж начал сильно кричать. Я выхожу посмотреть, а он лежит на асфальте весь в крови. И водитель такси — тоже в крови. У него ногу оторвало», — рассказывает Наталья Гричаник.

Обоих мужчин госпитализировали. Главный виновник аварии задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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