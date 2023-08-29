Блогеров Наки* и Карпука* приговорили к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 35 0

Оба сейчас скрываются от следствия за пределами России.

Блогеров Наки* и Карпука* приговорили к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Российские блогеры Майкл Наки* и Руслан Карпук* заочно приговорены к 11 годам колонии за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом 5-tv.ru сообщили в Басманном суде Москвы.

«Также блогерам запретили на пять лет заниматься администрированием интернет-ресурсов», — рассказал источник.

Ранее прокурор просил приговорить каждого к 13 года колонии.

Известно, что Карпук* и Наки* опубликовали на своих ресурсах видеоматериалы, которые сняли за пределами России, содержащие ложную информацию о действиях российской армии. Также фейки о ситуации в Мариуполе они распространяли в своих прямых трансляциях.

Оба блогера сейчас скрываются от следствия и объявлены в международный розыск. Добиться их экстрадиции властям не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что блогера Максима Каца* приговорили к восьми годам колонии.

* — признан в РФ иноагентом.

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