Блогера Каца* приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
В прошлом году он был объявлен в розыск.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера Максима Каца* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.
Кроме того, суд вынес ему запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года.
По информации прокуратуры, блогер на своем канале в YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные о российской армии. Уголовное дело в отношении него рассматривалась без присутствия обвиняемого, поскольк уон проживает в другой стране.
В прошлом году Кац* был объявлен в розыск по линии МВД РФ по уголовной статье. Однако, по какой именно не уточнялось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировой судья в Москве назначил административный штраф компании Google за неудаление недостоверной информацию о ходе специальной военной операции.
* — признан в РФ иноагентом.
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