ФСБ задержала сторонника «Азова»*, готовившего теракт в Калужской области

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Рита Миронова
Рита Миронова 68 0

В Калуге предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков;ЦОС ФСБ России;5-tv.ru

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В отношении террориста возбуждено несколько уголовных дел.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который готовил теракт по поручению националистической группировки «Азов»*. В ведомстве рассказали, что злоумышленник намеревался подорвать объект критической инфраструктуры.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина оборудовал тайник, в котором правоохранительные органы нашли части самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению и переписку с украинским куратором.

В отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дел за покушение на теракт, подготовку к государственной измене, участие в террористической организации и обучение в целях совершения теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецслужбы Украины вербуют диверсантов в России.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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