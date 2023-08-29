Регулярный рейс компании «Аэрофлот», следующий по маршруту Тюмень-Москва из аэропорта Рощино в столичный Шереметьево задержали на 11 часов. Об этом проинформировала уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Зарегистрированы на рейс 105 человек. Вылет по расписанию был назначен в 06:15 по местному времени (04:14 по московскому — Прим. ред.). Сейчас расчетное время, указанное на табло, сместилось на 17:25 (15:25 по московскому — Прим. ред.).

В транспортной прокуратуре причиной переноса назвали позднее прибытие судна. Ведомство внимательно следит за соблюдением прав пассажиров, зарегистрированных на задерживающийся рейс в Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 августа аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимали и не отправляли самолеты. Согласно данным табло, задержаны были более 15 рейсов. Ночью 26 августа в московских аэропортах был введен план «Ковер».