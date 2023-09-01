Отомстим бывшему: одинокая Аглая Тарасова замечена на мосту в Петербурге

Набирающая все большую популярность актриса снимается в Северной столице в новом романтическом сериале «Саша и Питер».

Появились первые кадры со съемок романтического сериала «Саша и Питер», который выйдет на платформе онлайн-кинотеатра PREMIER в 2024 году. В главных ролях сыграют Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Полина Филоненко, Никита Тарасов, Иван Мулин, Мариетта Цигаль-Полищук, Агния Кузнецова. Корреспонденту 5-tv.ru удалось эксклюзивно побывать на съемочной площадке.

По сюжету энергичная и деятельная Саша (Аглая Тарасова) решает поквитаться с бывшим парнем и сорвать его свадьбу. Девушка приезжает в Санкт-Петербург, чтобы устроиться на работу в ЗАГС. Но вместо желаемой должности регистратора свадеб она становится регистратором разводов. В погоне за осуществлением своего коварного плана девушку ждет много неловких ситуаций, а также романтических приключений.

Судя по первым кадрам, можно с уверенностью сказать, что у главной героини в гардеробе преобладают строгие костюмы. А в сериале будет отражена вся романтика Северной столицы. Будет задействовано много исторических мест — первые съемки прошли на Поцелуевом мосту, где по одной из легенд встречались возлюбленные, скрывавшие по некоторым обстоятельствам свои чувства друг к другу.

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