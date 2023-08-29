Старые травмы? Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц

Показатели анализов крови телеведущего вызвали подозрения у врачей, пишут СМИ.

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает МК.

По данным источника, 86-летний зоолог попал в клинику с повышенными онкологическими показателям. Медики планируют провести полное обследования для выяснения причины.

«У меня повышен холестерин и простатический специфический антиген. В организме есть какие-то показатели возможных онкологических заболеваний», — цитирует Дроздова издание.

В семье у телеведущего, по его словам, никто онкологией не болел. Однако Николай Николаевич сетует на то, что в свое время очень часто находился под солнцем, работая в пустыне.

Первый раз Николая Дрознова госпитализировали конце 2022 года — он сломал несколько ребер в результате неудачного падения. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала нестерпимой.

Телеведущий провел в больнице две недели, покинув ее на инвалидной коляске. Спустя полгода Николай Николаевич рассказал о серьезных осложнениях после перелома, которые до сих пор мешают ему полноценно дышать и разговаривать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дроздов лечит глаза после тяжелой болезни.