Старые травмы? Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 31 0

Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц

Старые травмы? Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Показатели анализов крови телеведущего вызвали подозрения у врачей, пишут СМИ.

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает МК.

По данным источника, 86-летний зоолог попал в клинику с повышенными онкологическими показателям. Медики планируют провести полное обследования для выяснения причины.

«У меня повышен холестерин и простатический специфический антиген. В организме есть какие-то показатели возможных онкологических заболеваний», — цитирует Дроздова издание.

В семье у телеведущего, по его словам, никто онкологией не болел. Однако Николай Николаевич сетует на то, что в свое время очень часто находился под солнцем, работая в пустыне.

Первый раз Николая Дрознова госпитализировали конце 2022 года — он сломал несколько ребер в результате неудачного падения. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала нестерпимой.

Телеведущий провел в больнице две недели, покинув ее на инвалидной коляске. Спустя полгода Николай Николаевич рассказал о серьезных осложнениях после перелома, которые до сих пор мешают ему полноценно дышать и разговаривать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дроздов лечит глаза после тяжелой болезни.

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