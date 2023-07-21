«Допускают только врачей»: Дроздов рассказал о лечении глаз после тяжелой болезни

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 58 0

Николай Дроздов перенес операцию на глазах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Недавно телеведущий пожаловался на глаукому и катаракту. Смогли ли врачи помочь?

Николай Дроздов, ранее госпитализированный и признавшийся в проблемах со зрением, перенес операцию на глазах. В беседе с 5-tv.ru телеведущий рассказал, что уже выписался из больницы и чувствует себя хорошо. Со зрением у него все в порядке.

«Допускают только врачей мне в дом. Нельзя никуда, нельзя гостей, кроме врачей ко мне. Иногда приходится выезжать в больницу», — поделился ученый-зоолог.

На днях он рассказал, что еще давно врачи диагностировали у него глаукому и катаракту. Сейчас проблемы решены. Последний раз телеведущий попал в больницу из-за отравления.

К слову, по его словам, причиной заболеваний глаз стали предшествующие проблемы с пищеварением. После перенесенной операции Дроздов наблюдается у окулиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дроздов пожаловался на последствия перелома семи ребер.

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