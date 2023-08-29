Директора турфирмы, организовавшей смертельное восхождение на вулкан, судят на Камчатке

Сегодня на Камчатке начался суд над директором новосибирской турфирмы, который организовал смертельное восхождение на вулкан Ключевская Сопка. Трагедия случилась год назад — тогда погибли девять человек.

Они пошли в опасный поход без необходимой подготовки и экипировки, и сопровождали их вовсе не профессиональные проводники. За ходом процесса следит корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов. Тургруппа из пяти человек, в числе которых были граждане Белоруссии, попросила о помощи при спуске с горы на высоте 5300 метров попросила о помощи.

Там двум людям стало плохо. Туристы преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре.