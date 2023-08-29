Директора турфирмы, организовавшей смертельное восхождение на вулкан, судят на Камчатке

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Трагедия случилась год назад — тогда погибли девять человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / KFS; 5-tv.ru

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Сегодня на Камчатке начался суд над директором новосибирской турфирмы, который организовал смертельное восхождение на вулкан Ключевская Сопка. Трагедия случилась год назад — тогда погибли девять человек.

Они пошли в опасный поход без необходимой подготовки и экипировки, и сопровождали их вовсе не профессиональные проводники. За ходом процесса следит корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощь туристов. Тургруппа из пяти человек, в числе которых были граждане Белоруссии, попросила о помощи при спуске с горы на высоте 5300 метров попросила о помощи.

Там двум людям стало плохо. Туристы преодолели спуск в сопровождении спасателей при пурге, снеге и шквалистом ветре.

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