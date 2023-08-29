Хотят даже женщины: 20 заявок подали россияне в отряд космонавтов

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Около 20 заявок подали россияне в отряд космонавтов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

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В конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

Два десятка заявок получили в Звездном городке за первый месяц четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. В конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет.

Но предпочтение будут отдавать специалистам космической отрасли и людям с техническим образованием. Есть среди желающих работать на орбите и женщины.

Заявки от претендентов принимаются до 30 октября. А имена новых кандидатов в космонавты станут известны в марте следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле заявили о необходимости продолжения уникальной космической программы после запуска автоматической станции «Луна-25», за ходом которого следили все россияне, в том числе и глава государства Владимир Путин. 

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