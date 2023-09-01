«Максимум из себя выжимал»: чем увлекается повзрослевший сын Хабенского

Юноша разговаривает на английском, китайском и французском языках.

Сын Константина Хабенского от умершей жены Анастасии Иван — полиглот, а также любит ходить в спортзал. О своих увлечениях 15-летний юноша эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на футбольном матче фонда Константина Хабенского.

Всячески поддерживая благотворительную деятельность своего отца, подросток принял участие в матче фонда Хабенского, взяв на себя столь ответственную позицию — вратаря. В прошлом году Иван уже участвовал в этой роли в таком же мероприятии.

«Я не играю в футбол, но максимум из себя выжимал», — рассказал сын Хабенского.

Командному виду спорта Иван предпочитает тренировки в спортзале, включая бег, кардио и так далее. Своим любимым произведением юноша назвал роман Григория Служителя «Дни Савелия». Также парень любит изучать иностранные языки, юноша разговаривает на английском, китайском и французском языках.

«Это хорошо, когда можешь приехать в одну страну и начать разговаривать с людьми на их родном языке», — отметил Иван.

По словам 15-летнего юноши, несмотря на его занятость и загруженный график Константина Хабенского, он старается максимум времени проводить со своим отцом.

«Ходим на разные мероприятия, спектакли, в рестораны, гуляем», — поделился Иван.

Недавно юноша посетил Санкт-Петербург, где вырос его отец. Парень восхитился величественной архитектурой города, а самым запоминающимся местом стал Санкт-Петербургский государственный театр «Суббота», где когда-то начинал свою актерскую карьеру Константин Хабенский.

Ранее 5-tv.ru писал, что повзрослевший сын Хабенского впервые за долгое время появился на публике.