В России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата беспилотников ВСУ

В России разработали комплекс FPV-перехватчика, который способен уничтожать украинские беспилотники. Подробнее о новой технологии ТАСС рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Боеприпас имеет ограниченный радиус поражения и не причинит ущерба на земле», — отметил он.

Комплекс может уничтожать цели на расстоянии до семи километров и высоте до двух километров, практически у самой земли. Также дрон-перехватчик эффективен и в воздухе, так как может расправиться с низколетящей пилотируемой техникой. Серию испытаний и проверок комплекс уже прошел.

Тем не менее, дрон не станет полноценной заменой какого-либо средства противовоздушной обороны (ПВО). В дальнейшем он будет автоматизирован.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ при атаках дронов вглубь РФ получают данные от Запада.