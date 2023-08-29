В России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата беспилотников ВСУ

Комплекс уже прошел серию испытаний и проверок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В России разработали комплекс FPV-перехватчика, который способен уничтожать украинские беспилотники. Подробнее о новой технологии ТАСС рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Боеприпас имеет ограниченный радиус поражения и не причинит ущерба на земле», — отметил он.
Комплекс может уничтожать цели на расстоянии до семи километров и высоте до двух километров, практически у самой земли. Также дрон-перехватчик эффективен и в воздухе, так как может расправиться с низколетящей пилотируемой техникой. Серию испытаний и проверок комплекс уже прошел.
Тем не менее, дрон не станет полноценной заменой какого-либо средства противовоздушной обороны (ПВО). В дальнейшем он будет автоматизирован.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ при атаках дронов вглубь РФ получают данные от Запада.
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