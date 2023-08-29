В Ватикане объяснились за слова Папы Римского о великой России после обиды Киева

Оказывается, Его Святейшество «не намеревался восхвалять» имперское прошлое державы.

Пресс-служба Ватикана решила объясниться после слов Папы Римского Франциска о великой России, которые с резкой критикой приняли на Западе и спровоцировали обиду Украины.

В заявлении говорится, что речью, которая была адресована российской молодежи, понтифик хотел призвать слушателей «к сохранению и продвижению всего позитивного», что имеется в культурном наследии страны. При этом, уточнили в ватиканской пресс-службе, Папа не планировал восхвалять прошлое РФ и ее правителей.

Тем не менее, в МИД Украины уже успели осудить выступление Франциска. Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной указали на «сознательное или бессознательно» восхваление идей, которые якобы во все времена и являлись причиной агрессии российской стороны.

Понтифик накануне выступил перед петербуржцами по видеосвязи. Он назвал россиян наследниками «великой Матушки России» и призвал их идти вперед. Более того, он поблагодарил представителей молодого поколения за то, какими россиянами они являются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Папа Римский предложил патриарху Кириллу провести встречу в московском аэропорту.