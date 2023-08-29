Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Алины Горбачевой

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 039 0

В поисках спортсменки участвуют следователи, кинологи и волонтеры.

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи фигуристки Алины Горбачевой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Следственный комитет (СК) России по Москве возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)», — говорится в Telegram-канале СК.

Последний раз 16-летнюю Алину Горбачеву зафиксировали камеры видеонаблюдения возле ледовой арены, в которой она тренировалась.

По предварительным данным, Горбачева покинула ледовую арену вечером 28 августа. Судя по камерам видеонаблюдения, она пошла через парк, но дома так и не появилась.

Позже сотрудники полиции обнаружили на пляже у Покровской набережной синий рюкзак, с которым фигуристка ушла из дома. Также был найден носок, но его владелец пока не установлен.

К поискам фигуристки уже подключили кинологов и волонтеров. Ищут ее не только на суше — спасатели исследуют воду у набережной на катере.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с набережной, где пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.

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