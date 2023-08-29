«Надо что-то делать»: звезда «СашиТани» шокировала фанатов худобой после родов

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Алина Крылова
Алина Крылова 29 0

Актриса Анастасия Уколова поделилась переживаниями из-за резкого похудения

«Надо что-то делать»: звезда «СашиТани» шокировала фанатов худобой после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Свежее фото блондинки вызвало переполох в сети.

Редкое фото звезды сериала «СашаТаня» Анастасии Уколовой после родов спровоцировало нешуточный ажиотаж. Сбросившая вес после рождения сына актриса поделилась результатом преображения в социальных сетях.

На опубликованном снимке Уколова позирует в трендовом купальнике графитового цвета. Пресс знаменитость спрятала под купальным костюмом.

Выглядит она отлично, однако в подписи к фото сама звезда созналась: происходящие с ней метаморфозы все больше пугают ее. Не так давно молодая мама похудела до 49 килограммов.

Анастасия Уколова щегольнула изменениями в фигуреАнастасия Уколова щегольнула изменениями в фигуре. Instagram* / anastasiyaa_ukolova

«Я вдруг поняла, что уже ну слишком худая, и надо что-то делать… На свадьбе у друзей с меня слетели оба кольца, обручальное и помолвочное. Благо я заметила и нашла их. Они мне стали супербольшими и теперь просто скатываются с пальца», — сообщила она.

В комментариях мнения по поводу увиденного разошлись. Нашлись и те, кто позицию Уколовой разделил.

«Настя, вам бы набрать не помешало»;

«Слишком худая»;

«Кто-нибудь, накормите ее»;

«Худышечка», — писали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал о стремительном похудении матери Даны Борисовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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