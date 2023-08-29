Три брака и инфаркт: что стало с Кузнечиком из кино «В бой идут одни „старики“»

После выхода военной драмы Леонида Быкова 22-летний Сергей Иванов проснулся знаменитым.

Сценаристы легендарной картины «В бой идут одни „старики“» пожалели старшего лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик — в финале он остался живым. Реальная жизнь исполнителя этой роли — актера Сергея Иванова — оказалась короткой.

Звездой советского кино Иванов стал еще в молодости. В военной драме Леонида Быкова, вошедшей в золотой фонд советского кино, актер снялся в 1973-м — всего через год после окончания Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого. Самому Иванову тогда было 22 года.

После выхода картины «В бой идут одни „старики“» молодой актер, что называется, проснулся знаменитым. Ошеломительный успех фильма помог ему стать востребованным артистом — в 70-80-е Иванов очень много снимался, появившись еще в ряде кинохитов.

Закрепить статус звезды советского кино актеру позволили роли Лариосика в драме Владимира Басова «Дни Турбиных» и сержанта Цыбули в комедии «Дачная поездка сержанта Цыбули». Всего за 20 лет Иванов снялся почти в 80 картинах. В 90-е карьера актера в кино пошла на спад, он снялся всего в семи фильмах.

Личная жизнь Иванова не была такой же успешной, как творческая. Актер был трижды женат, причем первый брак можно смело отнести к «ошибкам молодости»: семейная жизнь Иванова продлилась всего три месяца, ему было тогда 19 лет.

Второй женой актера стала балерина. Этот брак продлился семь лет, однако в реальности супруги провели вместе не более трех: оба постоянно были на гастролях и съемках, и каждый, по сути, жил своей жизнью.

По-настоящему счастливым для Иванова стал третий брак — с девушкой по имени Лариса, с которой актер познакомился случайно. Как он впоследствии признавался, это была любовь с первого взгляда. В 1987 году у актера родился долгожданный ребенок — дочь Мария.

Однако самому Иванову жить оставалось уже недолго: в январе 2000 года у него случился инфаркт, приведший к смерти. Актеру было всего 48 лет. Покоится Сергей Иванов на Байковом кладбище в Киеве.

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