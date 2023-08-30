МИД РФ: США рано или поздно проведут испытания новых ядерных боезарядов

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Военные продолжают следить за Невадским ядерным полигоном.

МИД РФ: США рано или поздно проведут испытания новых ядерных боезарядов

Фото: www.globallookpress.com / Louie Palu

Читайте нас в: Дзен Новости

Рано или поздно США проведут испытания новых ядерных боезарядов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что на это указывает состояние Невадского ядерного полигона. Военные содержат в полной эксплуатационной готовности инфраструктуру, а также постоянно ее совершенствуют.

«Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике», — отметил Белоусов.

Он также подчеркнул, что для создания мира без ядерного оружия все страны должны придерживаться резолюции ООН от 2009 года об отказе от испытаний подобного вооружения. Дипломат напомнил, что РФ, как одна из стран, которая объявила добровольный мораторий на ядерные испытания в 1992 году, соблюдает взятые на себя обязательства.

В КНДР заявили о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство КНДР обвинило США в разжигании ядерной катастрофы. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что Америка приближает апокалипсис, передавая Украине вооружение.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:02
Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой Минобороны
0:52
В Пскове отражают атаку беспилотников на аэропорт
0:45
МИД РФ: США рано или поздно проведут испытания новых ядерных боезарядов
0:40
Очевидцы сообщают о взрывах и пожарах в районе аэропорта в Пскове
0:35
Ученые обнаружили самую прожорливую змею
0:25
Площадь природного пожара в Геленджике выросла до пяти гектаров

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
«Тяжелая пневмония»: пульмонолог назвал симптомы легионеллеза
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России