В ближайшее время Украина получит американские истребители F-16. Чем это может обернуться?

США превращают украинский кризис в ядерную катастрофу, передавая киевскому режиму истребители F-16. Такое заявление сделал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНДР будет укреплять дружбу с Россией в войне за справедливость», — подчеркнул министр.

В ближайшее время Украина получит американские истребители F-16, поставить которые согласились Дания и Нидерланды. При этом перед киевским режимом стоит ряд условий для того, чтобы получить «соколов». В первую очередь, украинских боевиков необходимо обучить для управления самолетами.

Известно, что Дания направит киевскому режиму 19 истребителей F-16. От Нидерландов поступит 42 самолета — о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Нидерланды.

Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетами США.