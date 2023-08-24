Власти КНДР обвинили США в разжигании ядерной катастрофы из-за помощи Украине

Глава МО КНДР Кан Сун Нам: США превращают украинский кризис в ядерную катастрофу
Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens
В ближайшее время Украина получит американские истребители F-16. Чем это может обернуться?
США превращают украинский кризис в ядерную катастрофу, передавая киевскому режиму истребители F-16. Такое заявление сделал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«КНДР будет укреплять дружбу с Россией в войне за справедливость», — подчеркнул министр.
В ближайшее время Украина получит американские истребители F-16, поставить которые согласились Дания и Нидерланды. При этом перед киевским режимом стоит ряд условий для того, чтобы получить «соколов». В первую очередь, украинских боевиков необходимо обучить для управления самолетами.
Известно, что Дания направит киевскому режиму 19 истребителей F-16. От Нидерландов поступит 42 самолета — о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте Владимир Зеленский заявил в ходе визита в Нидерланды.
Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР заявили о нарушении воздушного пространства страны самолетами США.
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