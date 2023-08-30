Минобороны сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря

Было ликвидировано в общей сложности 50 националистов.

Текущей ночью в акватории Черного моря были уничтожены четыре катера с украинскими боевиками общей численностью до 50 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Черным морем. Вражеский дрон потерпел крушение.