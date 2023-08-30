Минобороны сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря
МО сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря
Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko
Было ликвидировано в общей сложности 50 националистов.
Текущей ночью в акватории Черного моря были уничтожены четыре катера с украинскими боевиками общей численностью до 50 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций», — сообщили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Черным морем. Вражеский дрон потерпел крушение.
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