Минобороны сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 417 0

МО сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря

Минобороны сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Было ликвидировано в общей сложности 50 националистов.

Текущей ночью в акватории Черного моря были уничтожены четыре катера с украинскими боевиками общей численностью до 50 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над Черным морем. Вражеский дрон потерпел крушение.

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