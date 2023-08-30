Умерла член Совфеда от Вологодской области Елена Авдеева

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев выразил соболезнования родным и близким.

Умерла член Совфеда от Вологодской области Елена Авдеева

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

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После продолжительной болезни скончалась член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области», — отметил Воробьев.

Он добавил, что именно Авдеева поддержала строительство двух крупных поликлиник в Вологде и Череповце. Также женщина всегда была в курсе всех дел Вологодчины.

Воробьев выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что уход Авдеевой стал большой потерей для всех. Гражданская панихида пройдет 31 августа в 10:00 в Череповце в городском ритуальном центре.

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