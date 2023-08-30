Умерла член Совфеда от Вологодской области Елена Авдеева

Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев выразил соболезнования родным и близким.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
После продолжительной болезни скончалась член Совета Федерации от Вологодской области Елена Авдеева. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев в своем Telegram-канале.
«Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области», — отметил Воробьев.
Он добавил, что именно Авдеева поддержала строительство двух крупных поликлиник в Вологде и Череповце. Также женщина всегда была в курсе всех дел Вологодчины.
Воробьев выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что уход Авдеевой стал большой потерей для всех. Гражданская панихида пройдет 31 августа в 10:00 в Череповце в городском ритуальном центре.
Из-за «болезни легионеров» в Польше умерли 11 человек
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 60 лет скончался композитор и критик Петр Поспелов. Причина смерти мужчины не раскрывается.
Читайте также
88%
0.24 103.48
0.24
Нашли ошибку?