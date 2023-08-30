В Минобороны сообщили о перехвате украинского БПЛА над Московской областью
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Вражеский беспилотник потерпел крушение в Рузском районе.
Фото: © РИА Новости
Украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен около 03:30 в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Во информации ведомства, вражеский беспилотник потерпел крушение в Рузском районе.
До этого стало известно, что воздушное пространство в ночь на среду временно закрыли над аэропортами Москвы. В Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском введен режим «Ковер».
Этой ночью, как сообщал 5-tv.ru, средства ПВО сбили вражеские беспилотники и в других регионах — Псковской, Калужской, Брянской, Орловской и Рязанской областях.
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