Пожар в аэропорту Пскова локализован

В псковском аэропорту была отражена атака украинских беспилотников. Жертв в результате попытки киевского режима совершить атаку нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время специальные службы оценивают масштаб возможных разрушений. Также было проведено заседание оперативного штаба, в ходе которого глава региона наметил план первичных действий.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. В данный момент идет локализация очагов пожара, угроз распространения нет. Продолжается проливка и тушение пожара», — заявил Сергей Лаврухин, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатором Михаилом Ведерниковым было принято решение об отмене всех рейсов в аэропорту Пскова до выяснения состояния ВПП. По предварительным оценкам, она не получила серьезных повреждений. Ожидается, что в четверг аэровокзал возобновит работу в штатном режиме.