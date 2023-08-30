Пожар в аэропорту Пскова локализован

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Возгорание началось после атаки беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; Telegram / Михаил Ведерников / MV_007_Pskov; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В псковском аэропорту была отражена атака украинских беспилотников. Жертв в результате попытки киевского режима совершить атаку нет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время специальные службы оценивают масштаб возможных разрушений. Также было проведено заседание оперативного штаба, в ходе которого глава региона наметил план первичных действий.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. В данный момент идет локализация очагов пожара, угроз распространения нет. Продолжается проливка и тушение пожара», — заявил Сергей Лаврухин, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатором Михаилом Ведерниковым было принято решение об отмене всех рейсов в аэропорту Пскова до выяснения состояния ВПП. По предварительным оценкам, она не получила серьезных повреждений. Ожидается, что в четверг аэровокзал возобновит работу в штатном режиме.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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