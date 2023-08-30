Сотни огнеборцев задействовали для тушения природного пожара в Геленджике
Власти даже позвали на помощь местных жителей.
Фото, видео: Юрий Березнюк / ТАСС; 5-tv.ru
В курортном Геленджике вот уже 16 часов борются с сильнейшим природным пожаром. Сначала вспыхнула сухая трава — ее удалось потушить, однако позже пламя вспыхнуло вновь и перекинулось на лесной массив.
Огнем объята гигантская площадь в 15 гектаров. В тушении участвуют сотни спасателей, спецтехника, авиация.
Но пока — безуспешно, власти позвали на помощь местных жителей. Тем временем в полиции уже задержали предполагаемого виновника.
Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели, чтобы снять с них изоляцию и потом продать. Обо всем что известно к этой минуте — корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.
Ранее 5-tv.ru писал, что природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром.
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