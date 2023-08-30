Сотни огнеборцев задействовали для тушения природного пожара в Геленджике

В курортном Геленджике вот уже 16 часов борются с сильнейшим природным пожаром. Сначала вспыхнула сухая трава — ее удалось потушить, однако позже пламя вспыхнуло вновь и перекинулось на лесной массив.

Огнем объята гигантская площадь в 15 гектаров. В тушении участвуют сотни спасателей, спецтехника, авиация.

Но пока — безуспешно, власти позвали на помощь местных жителей. Тем временем в полиции уже задержали предполагаемого виновника.

Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели, чтобы снять с них изоляцию и потом продать. Обо всем что известно к этой минуте — корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru писал, что природный пожар вспыхнул рядом с Армавиром.