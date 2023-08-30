Раньше всех в мире: в России начали принимать предзаказы на новый iPhone

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В России начали принимать предзаказы на новый iPhone

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Предоплата доходит аж до миллиона. Что известно о новой модели?

Россия первой в мире начала принимать заказы на новый 15-й iPhone, официальная презентация которого намечается только в середине сентября. О каких характеристиках идет речь, покупатели пока знают достаточно приблизительно. Известно, например, что модели будут в новых цветах — светло-желтом, розовом и зеленом. Но это никого не смущает. И частные продавцы вместе с крупными сетями уже готовы оформить бронь, пишут «Известия».

За такого кота в мешке некоторые просят почти миллион! Другие предлагают внести залог — от 30 до 50 тысяч, остальное после доставки. Привезти телефоны обещают из Арабских Эмиратов, Европы и Японии. Сколько именно будет стоить новинка, тоже пока неизвестно.

Эксперты рынка советуют все же дождаться официальных продаж. Цены должны скорректироваться. К тому же среди предложений сейчас может быть немало мошеннических.

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