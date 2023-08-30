В Приморье насмерть сбили тигренка

В Приморском крае автомобиль Toyota насмерть сбил тигренка. По сообщению краевой прокуратуры, маленький хищник выбежал на дорогу из лесного массива, что стало неожиданностью для водителя. ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке. С места аварии мужчина не скрылся, отъехал с дороги и сразу же обратился в правоохранительные органы.

«На место инцидента прибыли полицейские и представители дирекции охраны животного мира. В отношении мужчины полицейские составили административный протокол по ст. 12.27КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего организована проверка. Погибшее животное направлено на медико-биологическое исследование. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, заключили в ведомстве.

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