Более десятка рейсов перенаправлены из Москвы на запасные аэропорты

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 85 0

Временно не принимали лайнеры Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Более десятка рейсов перенаправлены из Москвы на запасные аэропорты

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Более десятка рейсов перенаправлены из Москвы на запасные аэропорты. Временно не принимали рейсы Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что решение о закрытии воздушных гаваней было временным — в настоящий момент они функционируют в обычном режиме. Решение было принято с целью повышения уровня безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейский дрон начал следить за «трассой смерти» из Тюмени в ХМАО с воздуха.

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