Временно не принимали лайнеры Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
Более десятка рейсов перенаправлены из Москвы на запасные аэропорты. Временно не принимали рейсы Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что решение о закрытии воздушных гаваней было временным — в настоящий момент они функционируют в обычном режиме. Решение было принято с целью повышения уровня безопасности полетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейский дрон начал следить за «трассой смерти» из Тюмени в ХМАО с воздуха.
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