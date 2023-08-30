«Синдром жертвы»: Решетова призналась в чувстве вины перед сыном от Тимати

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Анастасия Решетова призналась поклонникам о чувстве вины перед сыном от Тимати

«Синдром жертвы»: Решетова призналась в чувстве вины перед сыном от Тимати

Фото: Instagram* / volkonskaya.reshetova

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Модель рассказала, что такими людьми, как она, легко манипулировать.

Модель Анастасия Решетова призналась подписчикам, что ее трехлетний сын Ратмир от рэпера Тимати (Тимур Юнусов — Прим. ред.) заставляет ее испытывать чувство вины и оправдываться.

Например, мальчик может спросить, где она была, когда сказала, что идет в ванную умываться, а он не слышал шума воды оттуда.

«И такое происходит регулярно. И мама, которая действительно умывалась, начинает оправдываться перед своим сыном. Зачем и почему? Ответы можно найти в моем детстве — это синдром жертвы и постоянное чувство вины. Такими людьми легко манипулировать, подрывать их уверенность в себе и своих действиях, снижать самооценку», — рассуждает Решетова в соцсети.

Модель и рэпер состояли в отношениях с 2014 года. Решетова появилась в клипах Тимати на песни «Зеро» и «Ключи от Рая». В октябре 2019 года у звездной пары родился сын Ратмир, однако уже через 11 месяцев знаменитости объявили о расставании. До сих пор неясно, что стало причиной разрыва. Однако Решетова неоднократно заявляла, что пары часто распадаются после появления первенца на свет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасию Решетову поклонники заподозрили в серьезном психическом расстройстве.

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