В Москве прощаются к Глебом Панфиловым: эксклюзивные кадры с панихиды

Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Прощание с советским и российским режиссером Глебом Панфиловым проходит в эти минуты на Новодевичьем кладбище. Экслюзивные кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Отпевание начнется в час дня, после чего проститься с великим режиссером смогут все желающие.

Похоронят его рядом с любимой супругой Инной Чуриковой, которую он пережил всего на несколько месяцев. Глеб Панфилов ушел из жизни 26 августа в возрасте 89 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор «Ленкома» Варшавер рассказал о борьбе Панфилова с тяжелой болезнью.