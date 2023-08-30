В Москве прощаются к Глебом Панфиловым: эксклюзивные кадры с панихиды

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 718 0

В Москве началась прощальная панихида с Глебом Панфиловым

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Прощание с советским и российским режиссером Глебом Панфиловым проходит в эти минуты на Новодевичьем кладбище. Экслюзивные кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

Отпевание начнется в час дня, после чего проститься с великим режиссером смогут все желающие.

Похоронят его рядом с любимой супругой Инной Чуриковой, которую он пережил всего на несколько месяцев. Глеб Панфилов ушел из жизни 26 августа в возрасте 89 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор «Ленкома» Варшавер рассказал о борьбе Панфилова с тяжелой болезнью.

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