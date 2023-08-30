«Наиболее силен»: какие части тела лучше всего лечить иглоукалыванием

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Биолог Лобусов: акупунктура эффективна в лечении болезней ЖКТ

«Наиболее силен»: какие части тела лучше всего лечить иглоукалыванием

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Есть ли реальная польза от этой процедуры?

Наибольшую эффективность иглоукалывание оказывает на опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт и дыхательную систему. Об этом изданию Газета.ру заявил сотрудник биологического факультета и преподаватель факультета психологии МГУ Егор Лобусов.

«Такой эффект демонстрируют многие метаисследования (объединение результатов нескольких исследований методами статистики). Но именно в этих трех системах организма плацебо-эффект наиболее силен», — поделился специалист.

Сам Лобусов практикует иглорефлексотерапию, несмотря на то, что считает эффект от нее плацебо. По его мнению, иглоукалывание действительно помогает, однако говорить о каком-то едином механизме работы процедуры сложно.

При воздействии на соединительные ткани происходит рефлекторная стимуляция и в результате оказывается мощное психологическое воздействие.

«В традиционных текстах большое значение придается не только месту укола, но и технике манипуляций на игле, связанных с воздействием на соединительную ткань», — утверждает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что невролог разоблачила методику «исцеления», которую пропагандирует Анна Хилькевич.

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