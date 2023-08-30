Дети под защитой: МВД заявило о готовности обеспечить правопорядок в День знаний

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

МВД обеспечит правопорядок в День знаний

Дети под защитой: МВД заявило о готовности обеспечить правопорядок в День знаний

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Какие меры принимает министерство для этого?

Сотрудники МВД готовы к обеспечению порядка в День знаний. В ведомстве будут держать руку на пульсе не только во время праздника, но и в течение всего учебного года.

Все необходимые подготовительные мероприятия уже проведены, сотрудники обучены соответствующим процедурам. Об этом сообщил «Известиям» начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России, полковник полиции Станислав Колесник.

«Все необходимые подготовительные мероприятия проведены. Я думаю, что мы готовы к обеспечению общественного порядка в День знаний и во время учебного процесса в том числе», — сказал он.

Полковник заявил, что к охране школ и других образовательных утверждений привлекут примерно 130 тысяч сотрудников МВД. Также около учебных заведений регулярно будут дежурить наряды полиции, которые в любой момент смогут оперативно отреагировать на нештатную ситуацию.

Колесник отметил, что школы успешно устраняют недостатки в своих системах безопасности. Количество недочетов продолжает снижаться уже второй год подряд. Такой прогресс заметен не только в Москве, но и в регионах России.

Ранее 5-tv.ru писал, что меры безопасности усилили у школ в преддверии Дня знаний.

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