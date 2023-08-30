Борьба с колониализмом: РФ обязана вмешаться в ситуацию в Габоне, пока не поздно?

Запад хочет вернуть статус своей колонии африканской республике. Чем российская сторона может помочь?

Россия может в очередной раз доказать свой статус мирового флагмана антиколониальной борьбы, если вмешается в ситуацию в Габоне и спасет страну из лап Запада. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

По словам эксперта, Россия имеет немалое влияние в Габоне. Достичь его удалось, в том числе благодаря работе ЧВК «Вагнер» на просторах Африки. Тем не менее, Запад хочет вернуть статус своей колонии охваченной мятежом республике.

«Россия, как и Советский Союз, и Российская империя, является флагманом борьбы с колониализмом во всем мире. И на примере Габона мы можем показать это еще раз», — прокомментировал он.

Бредихин добавил, что Москва имеет возможности показать свою мощь и должна сделать это. Важно это не только для статуса России, но и настоящей помощи дружественному государству. Самое главное, отметил политолог, внимательно проанализировать ситуацию и подобрать правильное решение — ждать ввода коллективных сил или направить туда свой миротворческий контингент, дополнительных советников. В любом случае, реакция должна быть жесткой, считает он.

Ранее 5-tv.ru писал, что мятежники в Нигере аннулировали соглашения с Францией по безопасности.