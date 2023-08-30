Путин провел встречу с председателем ВЭБ․РФ: главное

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Путин провел встречу с председателем ВЭБ․РФ Шуваловым

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Игорь Шувалов доложил президенту об основных инвестициях организации.

О деятельности госкорпорации развития ВЭБ. РФ на встрече в Кремле Владимиру Путину доложил Игорь Шувалов. Он отметил, что когда Банк развития только создавался, то занимался сложными и масштабными проектами. Например, объекты в Сочи перед Олимпиадой.

Сейчас же в приоритете — общественный городской транспорт, современная городская среда и кибербезопасность.

«Правительство выпустило распоряжение, которое на рынке уже назвали „правом на риск“. Мы теперь имеем право формировать портфель и отвечать за результат в целом по портфелю, а не по отдельным сделкам. Теперь мы имеем инструмент для того, чтобы инвестировать в создание высокотехнологичных холдингов и оперировать с лучшими игроками», — сказал Шувалов.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

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