Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения. Главе Белоруссии сегодня исполняется 69 лет.

«На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами», — говорится в тексте поздравления, адресованного Лукашенко.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Минск и Москва смогут преодолеть любые трудности. Кроме того, президент России указал на наращивание сотрудничества между двумя странами. В частности, в формате Союзного государства. Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко здоровья, счастья и успехов в политической деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем в последний раз говорили Путин и Лукашенко и при чем тут БРИКС.