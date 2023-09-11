Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 37 0

Юта призывает меньше ругать музыкальную индустрию

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Стоит больше энергии и внимания уделять продуктивным действиям, чем бессмысленным недовольствам.

Меньше ругать всех вокруг, а больше делать, призывает заслуженная артистка РФ Юта. Своими мыслями о состоянии российской музыкальной индустрии певица поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По словам Юты, музыкальная индустрия в России видоизменяется, но для кардинальных перемен требуется много времени. Тем не менее, как считает певица, людям, которые недовольны обилием некачественной музыки на рынке, стоит поменьше ругать всех вокруг.

«Чего мы все хотим? Мы хотим, чтобы по телевизору звучали хорошие песни, мы все к этому стремимся. Вот мы прямо очень хотим, чтобы нам бесплатно давали хорошие песни, но, если ты хочешь хороших песен, пойди поройся, ну найди, ну поставь, ну закачай. Какие проблемы-то?» — уверена певица.

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По мнению Юты, стоит больше энергии и внимания уделять продуктивным действиям, чем бессмысленным недовольствам. Она же, как автор и исполнитель, усердно продолжает делать свою работу, радуя своих слушателей новыми композициями.

«Я делом доказываю, что ситуацию можно сдвинуть с мертвой точки», — считает заслуженная артистка РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходят выступления Юты в госпиталях для военнослужащих.

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