Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма
Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Фото: © РИА Новости
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в восточной части Крыма украинскую крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале добавил, что осколками сбитой ракеты оказалась немного повреждена линия электропередачи. Он заверил, что все будет восстановлено в течение часа.
Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ заявили, что попытки Киева атаковать Крымский мост не останутся без ответа.
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