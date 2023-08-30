Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 35 0

Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Силы ПВО сбили украинскую ракету на востоке Крыма

Фото: © РИА Новости

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в восточной части Крыма украинскую крылатую ракету. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале добавил, что осколками сбитой ракеты оказалась немного повреждена линия электропередачи. Он заверил, что все будет восстановлено в течение часа.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ заявили, что попытки Киева атаковать Крымский мост не останутся без ответа.

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