На Украине полицейский застрелил водителя на глазах у семьи

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Мужчина скончался на месте.

На Украине полицейский застрелил водителя на глазах у семьи

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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По-настоящему страшная история разыгралась на Украине, и даже военное положение не оправдывает того, что произошло. Жестокую расправу устроили полицейские в Днепропетровске прямо на дороге. Они остановили элитную иномарку за грубое нарушение правил и потребовали, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался.

Тогда на глазах у сидевших в салоне детей правоохранители вытащили на дорогу его жену. Супруг попытался встать на защиту, оказывая тем самым сопротивление правоохранителю. Последний достал табельное оружие и выстрелил в безоружного мужчину. От полученных ранений он скончался на месте.

Резонанс после инцидента вынудил вмешаться Генпрокуратуру, в итоге полицейского задержали. Сейчас расследуют дело о превышении полномочий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в деле выстрелившего в оператора Алека Болдуина появились новые подробности.

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