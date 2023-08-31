На Украине полицейский застрелил водителя на глазах у семьи
Мужчина скончался на месте.
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
По-настоящему страшная история разыгралась на Украине, и даже военное положение не оправдывает того, что произошло. Жестокую расправу устроили полицейские в Днепропетровске прямо на дороге. Они остановили элитную иномарку за грубое нарушение правил и потребовали, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался.
Тогда на глазах у сидевших в салоне детей правоохранители вытащили на дорогу его жену. Супруг попытался встать на защиту, оказывая тем самым сопротивление правоохранителю. Последний достал табельное оружие и выстрелил в безоружного мужчину. От полученных ранений он скончался на месте.
Резонанс после инцидента вынудил вмешаться Генпрокуратуру, в итоге полицейского задержали. Сейчас расследуют дело о превышении полномочий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в деле выстрелившего в оператора Алека Болдуина появились новые подробности.
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