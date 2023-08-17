Нажал на курок? В деле выстрелившего в оператора Алека Болдуина появились новые подробности

Суд рассмотрит новые улики. Что известно?

Американскому актеру Алеку Болдуину все же придется предстать перед судом. Громкое дело об убийстве оператора фильма «Ржавчина» может быть пересмотрено. Повторная экспертиза показала, что револьвер, из которого ее застрелили на съемках в 2021 году, не мог сработать случайно, как утверждал сам Болдуин.

Спусковой крючок был все-таки нажат. И сделать это мог только сам артист. А ведь ранее обвинения с него были сняты. Теперь же в деле появились и фотографии, на которых четко видно, что киноактер держит палец на спусковом крючке. Суд рассмотрит новые улики, и Болдуин может получить реальный срок за непреднамеренное убийство.