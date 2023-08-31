Жители Петербурга отдали мошенникам миллион рублей за «выгодные туры»

В Петербурге десяток человек стали жертвами туристических мошенников. Им обещали хороший отдых по привлекательной цене, а в итоге — ни путевок, ни денег.

В общей сложности люди заплатили около миллиона рублей — и теперь не знают, как их вернуть. Корреспондент «Известий» Марк Стакионис вышел на след аферистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки молодых предпринимательниц по всей стране стали жертвами бизнес-коуча, которая под видом курсов по развитию стартапов занималась собственным обогащением.

Наставница обещала клиенткам обеспечить стремительный рост и процветание, однако после пары занятий исчезала вместе с деньгами.