Жители Петербурга отдали мошенникам миллион рублей за «выгодные туры»

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Им обещали хороший отдых по привлекательной цене.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В Петербурге десяток человек стали жертвами туристических мошенников. Им обещали хороший отдых по привлекательной цене, а в итоге — ни путевок, ни денег.

В общей сложности люди заплатили около миллиона рублей — и теперь не знают, как их вернуть. Корреспондент «Известий» Марк Стакионис вышел на след аферистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки молодых предпринимательниц по всей стране стали жертвами бизнес-коуча, которая под видом курсов по развитию стартапов занималась собственным обогащением.

Наставница обещала клиенткам обеспечить стремительный рост и процветание, однако после пары занятий исчезала вместе с деньгами.

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