Жители Петербурга отдали мошенникам миллион рублей за «выгодные туры»
Им обещали хороший отдых по привлекательной цене.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Петербурге десяток человек стали жертвами туристических мошенников. Им обещали хороший отдых по привлекательной цене, а в итоге — ни путевок, ни денег.
В общей сложности люди заплатили около миллиона рублей — и теперь не знают, как их вернуть. Корреспондент «Известий» Марк Стакионис вышел на след аферистов.
Ранее 5-tv.ru писал, что десятки молодых предпринимательниц по всей стране стали жертвами бизнес-коуча, которая под видом курсов по развитию стартапов занималась собственным обогащением.
Наставница обещала клиенткам обеспечить стремительный рост и процветание, однако после пары занятий исчезала вместе с деньгами.
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