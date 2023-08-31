Показала все: Волочкова поразила людей откровенным нарядом в ресторане

Балерина явно пополнила свой гардероб кружевными боди, но подходят ли они для выхода в свет?

Новость о том, что торчащее из-под одежды нижнее белье снова в тренде, Анастасия Волочкова восприняла слишком буквально. На очередную прогулку по Москве балерина отправилась в «роковом» красном наряде.

Она была одета в длинные облегающие брюки и кружевное боди с вырезом на животе. Смелый образ знаменитости многие подписчики не оценили, но нашлись и те, кто не поскупился на комплименты.

Фолловеры отметили, что для 47 лет у Волочковой довольно подтянутая и стройная фигура. Цена этого — регулярные тренировки и строгая, практически экстремальная диета.

Балерина предстала в провокативном наряде. Instagram* / volochkova_art

Танцовщица явно пополнила свой гардероб кружевными боди, так как на днях она уже выходила в свет в одном из них. Например, знаменитость посещала ресторан в белоснежном костюме, частью которого стал откровенный кружевной верх, больше напоминающий комплект нижнего белья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова отказывала влиятельным мужчинам в интиме.

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