«Кадровая политика»: главу Минобороны Украины Резникова уберут с поста

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Депутат Рады Железняк: глава Минобороны Резников покинет пост в начале сентября

«Кадровая политика»: главу Минобороны Украины Резникова уберут с поста

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Кто займет его место?

Действующего министра обороны Украины Алексея Резникова уже на следующей недели могут отстранить от занимаемой должности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию», — написал он.

Депутат добавил, что слухи об агремане не подтвердились. По его словам, на место Резникова будет посажен глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Кадровые перестановки произойдут уже на следующей недели, уточнил Железняк.

Сейчас неизвестно, кто возглавит Фонд вместо Умерова. Подобная рокировка стала неожиданностью для всех. Посольству о скорых переменах сообщили только 30 августа.

«Современная кадровая политика умеет поражать», — заметил он.

Сам Резников ранее говорил, что готов покинуть пост. По данным украинских СМИ, президент Владимир Зеленский еще в начале августа приступил к поиску подходящей кандидатуры для его смены. Тогда рассматривались два человека — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Оба государственных деятеля от смены деятельности отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток.

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