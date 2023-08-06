«Продолжим избавляться»: Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток
Зеленский заявил о кадровых чистках для борьбы с коррупцией
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
С начала СВО западные партнеры «инвестировали» в Украину 60 миллиардов долларов. Неужели не все использовалось по назначению?
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую волну увольнений в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщило агентство Reuters.
«На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам», — приводит его слова агентство.
Украинский лидер уточнил, что речь идет о схемах, которые ослабляли страну на протяжении десятилетий. Конкретных имен президент называть не стал, однако известно, что недоволен он был процветающей в военкоматах страны коррупцией.
Авторы материала, в свою очередь, посчитали, что Зеленский своими антикоррупционными высказываниями стремится привлечь внимание Запада, впечатлить его.
Ранее госдепартамент США опубликовал обзор, в котором указал на коррумпированность украинских властей. Отмечалось, что она подрывает усилия американской стороны по оказанию помощи Киеву. Страну предупредили о внедрении мер жесткого контроля.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько Киев тратит на содержание ВСУ в год.
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