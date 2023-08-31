Не отличить от простуды: как менингит быстро и коварно «убивает» мозг

Как проявляется это заболевание и почему оно считается одним из самых опасных?

Менингит очень важно распознать на первых стадиях, иначе инфекция может дойти до головного мозга и стать смертельной. Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах рассказал 5-tv.ru, как возникает это заболевание, какими симптомами оно проявляется и почему считается одним из самых опасных.

«Это достаточно тяжелое и порой смертельное заболевание, если вовремя не обратиться к врачу и попасть в больницу. <…> Оно очень похоже на симптомы ОРВИ и гриппа. Но есть некие отличия: очень высокая температура, очень сильная головная боль, сильная рвота», — объяснил эксперт.

Без должного лечения начинается процесс воспаления оболочки головного мозга. Бактерия менингококк поражает орган так быстро, что могут начаться сепсис и септический шок.

Своевременное оказание помощи и обращение в больницу могут спасти ситуацию. Однако, по словам Авербаха, не все врачи на первом этапе могут определить менингит — его крайне тяжело отличить от тяжелой формы ОРВИ.

«К сожалению, это не так просто, особенно в первые 12 часов. Если не появились и развились все симптомы, не появилась многократная рвота, затуманенное сознание. И врачи скорой и поликлиники этого не видят. Человек пришел в поликлинику — ну, болит голова, температура, ну, едет домой. Вот тут нужна настороженность», — отметил врач.

Профилактика менингита, по его словам, невозможна — однако человека может спасти иммунитет, если поддерживать его на достаточном уровне. Для этого Авербах посоветовал вести здоровый образ жизни: следить за гигиеной, питанием и сном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда проще всего заразиться менингитом.