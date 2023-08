Истребитель был поднят во избежание нарушения государственной границы России.

Российский МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем разведчик Норвегии Р-8А «Посейдон». Об этом сообщили в Минобороны России. Норвежский самолет, приближающийся к государственной границе России, обнаружили средства контроля воздушного пространства. Во избежание нарушения границы военные подняли в воздух истребитель МиГ-31. Истребитель РФ выполнил работу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В июле в Минобороны сообщали об аналогичной ситуации. Тогда истребитель МиГ-31 также был поднят в воздух для недопущения нарушения государственной границы самолетом патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два российских истребителя сопроводили американские БПЛА над Черным морем.